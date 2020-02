Sector salud, un abismo de irregularidades

Luego de una visita sorpresa por parte de autoridades federales, médicos, enfermeras, internos y familiares manifestaron a los secretarios de Salud y de la Función Pública las terribles carencias con las que se trabaja en la institución.

La atención aquí es buena, lo que sí es muy malo es que no haya medicamentos, no tenemos ningún tipo de apoyo, los médicos ni guantes tienen, vendas no tienen, nada de eso, a ella le están dando 30 radiaciones, nosotros tuvimos que poner todo el medicamento, fueron 40 mil pesos las 30″, aseguró el hijo de doña Isidra.