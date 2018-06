Tiroteo en Suecia deja al menos cuatro heridos

Varias personas habrían resultado heridas la noche del lunes debido a un tiroteo en el centro de Malmö, reportó el diario Sydsvenskan citando a la Policía.

Al menos cuatro personas habrían resultado heridas tras el tiroteo en la ciudad sueca de Malmo.

La prensa local informó, según los informes, que un hombre disparó un arma automática contra una multitud que celebraba la victoria de Suecia por 1-0 sobre Corea del Sur en el partido de la copa Mundial de Rusia.

La condición de las víctimas es desconocida, dijeron autoridades en una breve declaración.

La Policía descartó que el hecho active la alarma entre los aficionados.

Se informó que dos de los heridos fueron llevados al hospital.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 18, 2018