Tijuana sí ha recibido apoyo del Gobierno federal, dice Videgaray

Tijuana sí ha recibido apoyo del Gobierno federal y es “absolutamente incorrecto” decir lo contrario, afirmó Luis Videgaray en entrevista para Despierta con Loret. El Gobierno de Baja California ha declarado que los recursos locales no son suficientes y exigió ayuda de la Federación, mientras Amnistía Internacional denunció que los migrantes están en condiciones insalubres y enfrentan escasez de agua potable y alimentos.

El canciller de México declaró que hay que reconocer el esfuerzo de los Gobiernos de Baja California y de Tijuana, además del esfuerzo de la sociedad tijuanense, en la recepción de las caravanas de migrantes centroamericanos y reiteró que es incorrecto decir que el Gobierno federal no ha apoyado, porque ha enviado materiales, alimentos, agua potable, cocinas y brigadas médicas para sostener los albergues.

La presencia del Gobierno federal ha sido muy importante (…) es un hecho, sin embargo, que Tijuana no tiene capacidad suficiente para un grupo (de migrantes) de este tamaño, es una situación inédita, un fenómeno que no se había observado”.

Luis Videgaray destacó que se ha ofrecido a los migrantes de las caravanas que se queden en México, se les han hecho diversas ofertas de empleo y se les ha dado acceso a beneficios de cuidados médicos pero ellos y sus familias, además de servicios educativos para sus hijos. Afirmó que un número creciente de migrantes ha aceptado esas oportunidades.

Ayer más de 600 migrantes en Tijuana se registraron para pedir empleo en México, México les abre las puertas, es un país hospitalario” por tradición y convicción.

El canciller mexicano adelantó que es muy probable que la espera de los migrantes para entrar a Estados Unidos sea muy larga y que algunos probablemente sean rechazados, ante esa situación tienen la oportunidad de quedarse en México, pero el Gobierno y los mexicanos piden que sea de manera ordenada y con respeto a las leyes.

Sobre los reportes de que hay un acuerdo con Estados Unidos para que México sea un país seguro para los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza, Luis Videgaray respondió que no hay tal acuerdo, “definitivamente no”. Dijo que es un opción que propuso Estados Unidos pero fue rechazada de manera explícita por México. Consideró que es una mala idea y no es lo que se explora con el Gobierno de México, ni siquiera con el Gobierno entrante.

El canciller explicó que si ese acuerdo se aceptara, cualquier persona que entre a México perdería su derecho de solicitar asilo en Estados Unidos, mientras que actualmente los migrantes pueden estar en territorio mexicano y mantener el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos.

Sobre el muro que exige Donald Trump en la frontera con México, Luis Videgaray reiteró que no es tema de la relación bilateral, que el Gobierno mexicano nunca se reunirá con sus contrapartes estadounidenses para hablar de eso. Precisó que cada país es soberano y decide cómo resguardar su frontera con sus instrumentos, pero el muro no es tema de la relación bilateral y México no debe contribuir a establecer barreras entre países.

Es un tema en el cual México no participa y no debe participar (…) construir el muro tendría una connotación muy poco amistosa y además probablemente poco eficaz, pero es una decisión de Estados Unidos”, señaló.

Respecto a la amenaza de Trump de cerrar definitivamente la frontera con México para frenar el flujo de las caravanas de migrantes, Videgaray consideró que eso tendría un impacto negativo para México y no es un escenario realista. Señaló que se pudieron ver los efectivos adversos durante el cierre temporal del pasado fin de semana en una garita de Tijuana, y un cierre definitivo afectaría a esa ciudad, pero también a San Diego.

Es un escenario que es poco viable”, dijo, y añadió que debemos de trabajar ambos países para encontrar una solución estructural, “no solo enfoque de control policiaco”.

Luis Videgaray también defendió el otorgamiento de la Orden del Águila Azteca a Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, y confirmó que el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) será firmado en Buenos Aires el próximo 30 de noviembre.

Con información de Despierta con Loret

MLV