Video: Renuncia de Pedro Salmerón, desaparición de poderes y cambio climático, en Tercer Grado

En Tercer Grado los periodistas analizaron la renuncia de Pedro Salmerón a la dirección INEHRM, tras llamar valientes a los asesinos del empresario Eugenio Garza Sada, el planteamiento de desaparecer los poderes en tres estados y el cambio climático.

En el primer bloque aseguraron que la discusión sobre la denominada “Guerra Sucia” y la renuncia de Pedro Salmerón al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) fue una polarización y se salió de contexto.

En cambio, dijeron, llamó la atención el perdón del Estado Mexicano a Martha Camacho, exintegrante de la Liga 23 de Septiembre, una mujer que fue esposa de un guerrillero asesinado y torturada a manos de militares.

En el segundo bloque hablaron sobre las amenazas de la desaparición de poderes en tres estados: Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato.

Concordaron en que se trata de una faramalla, parte de los “juegos de artificios de un ambiente polarizado”.

Indicaron que el caso de Veracruz es muy delicado porque tiene todos los elementos para considerar que su gobierno va contra la ley, además de que su gobernador, Cuitláhuac García, está protegido por López Obrador.

Jugar con la figura de la desaparición de poderes es serio y representa un colapso de toda la institucionalidad, porque hacen lo que quieren con las leyes, subrayaron.

En tercer bloque se habló sobre el cambio climático y la aparición de un personaje como la activista Greta Thunberg.

Reconocieron que México no tiene agenda sobre la crisis del clima, que al gobierno no le importa y que no hay dinero para atender el tema.

Declararon que hay políticos que rechazan la ciencia y que dicen que tienen otros datos.

Esta emisión de Tercer Grado, bajo la conducción de Leopoldo Gómez, contó con la participación de Denise Maerker, Ana Francisca Vega, Raymundo Riva Palacio, René Delgado, Sergio Sarmiento y Leo Zuckermann.

Con información de En Punto.

LLH