Más de 30 mil taxistas en CDMX dejaron de operar por Apps móviles

Más de 30 mil taxistas en CDMX dejaron de operar porque no pueden competir con los servicios de aplicaciones como Uber y otras, informó en entrevista para Despierta, Bersaín Miranda, presidente del Movimiento Nacional Taxista.

Si dice la Jefa de Gobierno que fueron muy pocos, coincido con ella, porque ya están acabando con esa fuente de empleos. Son más de 30 mil transportistas en la CDMX que ya dejaron de operar porque no pueden competir con una empresa depredadora. Es una empresa extranjera que no vino a hacer inversiones en nuestro país y está violentando la soberanía de nuestro país, en virtud de que se está pasándose por el arco del triunfo las leyes mexicanas”, dijo.

El presidente del Movimiento Nacional Taxista pidió una disculpa a la ciudadanía por los bloqueos de este lunes, pues dijo que durante su asamblea nacional se había acordado una manifestación pacífica.

Cuando nos enteramos de la actitud que estaban asumiendo nuestros compañeros pedimos a los dirigentes que estaban encargados en las zonas que no lo hicieran y la respuesta que tuvimos es que iban a defender el sustento diario de sus familias y por eso habían asumido esta actitud pensando en que iba a ocurrir lo mismo que en otras ocasiones que nos reunimos y no hay un seguimiento formal y serio a las justas demandas de los transportistas”.

Sin embargo, Bersaín Miranda responsabilizó a las autoridades y a la corrupción de los bloqueos de este lunes, luego de no respetar los acuerdos con los servicios de las aplicaciones como Uber y otras.

Muchas veces juegan con la ciudadanía, ofrecen y no cumplen, nosotros cuando nos reunimos en la primera ocasión reconocieron que era un servicio público las mismas autoridades y se comprometieron a que se iba a aplicar la ley. No estamos en contra de que esas empresas proporcionen el servicio siempre y cuando obtengan una concesión como lo establecen las leyes mexicanas y hay una omisión por parte de las autoridades”.

Miranda insistió en que no están en contra del uso de las aplicaciones, pero lo que no es legal es que brinden el servicio de transporte.

Nosotros estamos haciendo la defensa legal, incluso hemos ganados muchos amparos ya a las empresas transnacionales que proporcionan estos servicios. Quiero dejar en claro dos cosas, el uso de la aplicación es totalmente legal, lo que no es legal es la prestación del servicio porque argumentan que es privado. El tribunal europeo determinó que ya es un servicio público porque no es un servicio gratuito, si fuera un servicio privado no tendrá costo para los particulares”.