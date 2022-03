Suman más de 50 personas desaparecidas en la frontera de Chiapas con Guatemala

En la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala, en los últimos seis meses, más de 50 personas han desaparecido. Muchas de ellas han sido encontradas sin vida.

Te recomendamos: Migrantes africanos y haitianos se enfrentan con palos y piedras en Tapachula, Chiapas

El pasado 7 de febrero, en la comunidad de Paso Hondo, municipio de frontera Comalapa, Chiapas, desaparecieron los primos: José Marcelino Torres Gómez y Antonio Margarito de la Cruz Torres, originarios de Zinacantán. Recorrieron 182 kilómetros desde la zona de los Altos de Chiapas hasta la frontera con Guatemala para vender las flores que cultivan en sus invernaderos.

“Antonio Margarito de la Cruz de la Torre. Si ya no están vivos, que me regresen el cuerpo. Nadie lo está buscando, nadie. Y no tengo dinero tampoco para ir a buscar”, refirió Lorenza de la Torre González, esposa de desaparecido Frontera Comalapa.

Seis días después, el 13 de febrero, en la misma zona, desaparecieron tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Vivían en la ciudad de Comitán de Domínguez y realizaban trabajos en el municipio de Frontera Comalapa.

El pasado 30 de enero, fueron reportadas como desaparecidas, tres personas de Antigua, Guatemala, que acudieron a Comitán a visitar a sus familiares. El 3 de febrero, fueron encontrados sin vida dentro de de su vehículo en el tramo carretero Chamic-Ciudad Cuauhtémoc, a la altura de la comunidad El jJcote, en frontera Comalapa.

Ubaldo González Muñoz es brigadista de la secretaria de Salud de Chiapas en frontera Comalapa. Los fines de semana, viajaba a Comitán a visitar a su esposa y su pequeño hijo. Ella dice que no aparece desde el pasado 18 de diciembre.

“Que me ayuden a encontrarlo. Necesito apoyo de las autoridades, muchísima gente desapareciendo y no se sabe, no hay un motivo, simplemente nos dicen que no saben, qué no saben, que no saben”, refirió Paola Morales García, esposa de Desaparecido Comitán .