Migrantes africanos y haitianos se enfrentan con palos y piedras en Tapachula, Chiapas

En Tapachula, Chiapas, decenas de migrantes africanos y haitianos se enfrentaron a golpes con piedras y palos al intentar apoderarse de los primeros lugares de la fila para que fueran atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración, para que les otorguen documentos migratorios.

La trifulca ocurrió en las oficinas de la subdelegación de Regulación Migratoria en donde diariamente miles de migrantes, de diferentes nacionalidades, acuden a solicitar tarjetas de visitante por razones humanitarias.

“Aquí mi hermano es un problema de idiomas, que como los africanos no entienden el español a la hora de explicarles que hagan una fila, ellos no entienden lo que se les dice y se van al frente o que no están entendiendo”, explicó Yanquier Sáchez, migrante de Cuba.

“Queremos irnos, no queremos quedarnos aquí en Tapachula, lo que queremos es avanzar; no tenemos dinero, no tenemos plata somos gente humilde y trabajadora”, agregó John García, migrante de Venezuela.