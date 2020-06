La Secretaría de Salud informó que hasta el corte de este 18 de junio, suman en México 165 mil 455 casos confirmados de coronavirus y 19 mil 747 muertos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, indicó que de los 165 mil 455 casos confirmados acumulados, 23 mil 528 son la pandemia activa por presentar síntomas en los últimos 14 días.

El funcionario detalló que además hay 59 mil 779 casos sospechosos. Desde el inicio de la pandemia se han atendido 453 mil 481 personas y 228 mil 248 resultaron negativos.

Para el reporte de este día se sumaron 667 defunciones y cinco mil 662 nuevos casos confirmados, que ocurrieron en las últimas semanas.

Alomía también dijo que hay mil 868 muertes pendientes de un análisis de laboratorio para determinar si fueron causadas por el virus.

La Ciudad de México y el Estado de México representan las entidades con la mayor incidencia de casos confirmados y defunciones, señaló el director de Epidemiología.

Ocupación hospitalaria

Alomía reportó una ocupación hospitalaria de 11 mil 202 de las 24 mil 242 camas generales preparadas para pacientes con COVID-19, que no están en condición de extrema gravedad, y de tres mil 328 de las ocho mil 464 camas de terapia intensiva que tiene la red general de hospitales integrada por 780 unidades.

Meta de vigilancia epidemiológica no es contar casos

En la rueda de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la meta de la vigilancia epidemiológica no es contar casos.

Subrayó que en ninguna parte del mundo se tiene el número de la realidad del tamaño de la pandemia, ni en el número de casos, ni en cifra de muertes.

“En ningún país del mundo se tiene el numero del tamaño real de la epidemia, pero en México tenemos preferencia de decirlo explícitamente”.

Mencionó que no va “criticar a los otros países del mundo, pero no he identificado que los voceros y voceras de otras partes del mundo estén tan convencidos de esta idea, de decirlo explícitamente”.

México es el tercer país de América con más muertes a causa del virus SARS-CoV2 después de Estados Unidos y Brasil, y el quinto lugar en casos confirmados detrás de Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con información de Noticieros Televisa.

RMT