Ningún país tiene número real de la pandemia, asegura López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que ningún país del mundo tiene el número real de la pandemia de coronavirus, en la conferencia donde se informó que en México van 19 mil 747 muertos por COVID-19 y 165 mil 455 casos confirmados.

López-Gatell afirmó que en ninguna parte del mundo se tiene el número de la realidad del tamaño de la pandemia, ni en el número de casos, ni en cifra de muertes.

“En ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia, pero en México tenemos preferencia de decirlo explícitamente”, subrayó.

Mencionó que no va “criticar a los otros países del mundo, pero no he identificado que los voceros y voceras de otras partes del mundo estén tan convencidos de esta idea, de decirlo explícitamente”.

Agregó que la meta de la vigilanciaepidemiológica no es contar casos.

México es el tercer país de América con más muertes a causa del virus SARS-CoV2 después de Estados Unidos y Brasil, y el quinto lugar en casos confirmados detrás de Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

