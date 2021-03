Sujeto irrumpe en la mañanera de AMLO

Un hombre violó la seguridad de Palacio Nacional e irrumpió este lunes 1 de marzo del 2021 en el salón Tesorería y se acercó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera.

Mientras el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, daba, como todos los lunes, el informe de “Quién es quién en los precios de los combustibles”, un hombre subió al estrado y se acercó al presidente.

En imágenes divulgadas en redes sociales se ve al hombre hablar con el presidente, quien aparece acompañado de algunos de sus colaboradores, que se acercaron al mandatario en el momento de la irrupción del desconocido.

Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana, explicó que se investiga cómo ingresó el joven a Palacio Nacional porque no lo hizo a través del departamento de Atención Ciudadana.

Explicó que el joven tiene 31 años y se llama José Luis. Dijo que está desesperado porque estuvo en la cárcel dos años debido a que le plantaron droga y ahora que salió de prisión no tiene apoyo de nadie y no encuentra posibilidades de seguir adelante.

La funcionaria añadió que el joven tiene una hija y no le permiten verla.

Insistió en que el hombre que se acercó al presidente no encuentra un camino para rehacer su vida y que acordó con él en revisar su caso, pues el joven ya no quiere recurrir a la fiscalía de Durango, donde sucedieron los hechos.

“Estamos investigando cómo entró, porque no entró por Atención Ciudadana”, dijo.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe tener en consideración que no se puede tener tanta vigilancia.

Recordó que antes existía el Estado Mayor Presidencial, que eran ocho mil elementos para cuidar al presidente, un exceso, además de que era un poder al interior del gobierno, con mucha prepotencia y abusos de autoridad.

“Ahora nada más son ayudantes, civiles, yo no tengo guardaespaldas porque el que nada debe nada teme y estoy tranquilo con conciencia. La verdad el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”.

El presidente aseguró que todo mundo corre riesgos. Añadió que él siempre ha tenido comunicación con la gente y ahora con la pandemia no puede convivir más con las personas.

“No es posible encerrarse, no es vida, no se puede vivir encerrado. Por eso suceden estas cosas, pero repito, no hay nada que temer”.