AMLO pide no usar recursos públicos en campañas políticas

La mañana de este domingo 28 de febrero en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no usar recursos públicos en campañas políticas.

Al encabezar la evaluación de Programas Integrales del Bienestar, Andrés Manuel López Obrador dijo que las autoridades de los tres niveles de Gobierno deben comprometerse a no usar los recursos públicos para fines electorales.

“Hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato y quién debe ser el presidente, y a los otros candidatos los amenazan y los hacen a un lado. Eso no se puede seguir permitiendo, vamos a proteger, en regiones en donde es usual esta práctica a todos los candidatos para que sea el pueblo libremente el que elija a sus autoridades; imagínense si el presidente municipal llega apoyado por la delincuencia organizada o por la delincuencia de cuello blanco, simple y sencillamente va a ser un pelele, un títere, un empleado”, dijo AMLO.

López Obrador aseguró también que se garantizará la seguridad de todos los candidatos, principalmente en aquellas zonas que son asediadas por la delincuencia organizada.

“Este acuerdo que debemos de suscribir, apoyar, y hacer realidad, todas las autoridades para que no se utilice el dinero del presupuesto en campañas políticas. El presupuesto es dinero del pueblo, es de todos, no es de un partido; el compromiso es que no se utilice el presupuesto municipal, estatal, federal para favorecer a candidatos y a partidos. Que se denuncie si un candidato está utilizando dinero del presupuesto público, dinero de la delincuencia organizada o dinero de la delincuencia de cuello blanco, porque también eso, desgraciadamente existe”, señaló AMLO.