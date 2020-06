SSA destaca los riesgos del mal uso del cubrebocas según la OMS

La noche del sábado 6 de junio, Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH Sida, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dieron a conocer los riesgos que corre la población si se hace un mal uso del cubrebocas o del material de protección.

Gatell concluyó que el cubrebocas es un instrumento de prevención, solo si se usa de forma correcta.

“El lineamiento nuevo de la Organización Mundial de la Salud pone una serie de elementos que hacen ver posibles usos, posibles beneficios y grandes limitaciones. Respecto a lo que se ha indicado en México, no cambia nada porque es lo mismo que hemos venido diciendo, presentando, y está en nuestros lineamientos desde febrero. Entonces quien quiera usar un cubrebocas que lo use, pero que tenga en cuenta que no es una barrera de protección absoluta, y que si no se usa de manera correcta, podría ser perjudicial”, señaló

Mientras tanto, Alethse de la Torre Rosas compartió que, el 5 de junio, la Organización Mundial de la Salud destacó los puntos a tener en cuenta para garantizar la protección en espacios públicos cuando portamos el cubrebocas.

“Cuando se tiene un cubrebocas y se deja por horas o humedecido cambian estas condiciones de humedad y puede llegar a tener un incremento en la replicación viral. Si yo traigo el cubrebocas, si está húmedo y no me lo cambio, evidentemente, en lugar de tener poquitas partículas que iban a caer, de todas formas, guardando mi sana distancia, ahora lo traigo porque tengo esta sensación de falta de protección justo en la parte externa del cubrebocas”.

“Lo más importante es que el cubrebocas es una falsa sensación de seguridad. No hay nada más peligroso que sentirnos seguros con un elemento que no va solo, que no es 100% efectivo si no está acompañado de las otras acciones y si no tenemos en mente estos riesgos potenciales de un mal uso del cubrebocas”.