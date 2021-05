SSa desmiente que todas las mujeres de 18 a 50 años puedan vacunarse contra COVID, ahora sólo es para embarazadas

Después de que se informó el significativo aumento en la mortalidad de mujeres embarazadas por la pandemia, este miércoles inició en la Ciudad de México la vacunación contra el COVID-19 para las mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación que vivan en la alcaldía Cuauhtémoc.

Pero, esta tarde, la Secretaria de Salud y autoridades capitalinas alertaron que es falsa una información que circula a través de cadenas de WhatsApp en las que se asegura que todas las mujeres de 18 a 50 años pueden registrarse sin importar si están embarazadas o no.

Sin embargo la página mivacuna.salud.gob.mx no permite continuar con el registro si se elige la opción “no estoy embarazada”, ya que se despliega una ventana donde se avisa a la usuaria que aún no es tiempo de vacunarse. Las autoridades hicieron este llamado.

“Este gobierno confía en el pueblo de México, por esa razón consideramos que es innecesario tener un requerimiento específico de demostrar que se está embarazada. No intenten saltarse la fila, las consecuencias después, tarde o temprano, pueden ser negativas, respeten a todas y todos”, enfatizó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, SSA.

Con 8 meses de embarazo, Monserrat Fernández acudió a vacunarse.

“Me enteré ayer, me registré de inmediato en cuanto dieron el anuncio y fue muy rápido y hoy ya estoy aquí”. “Esperamos que ya vuelva a la normalidad y empecé todo a funcionar ya de alguna manera diferente y mi hijo tenga la seguridad de que va a estar bien, si es una gran ventaja que al menos va a nacer con algo de anticuerpos”, refirió Monserrat.

Al centro de vacunación ubicado en la colonia Roma Sur, acudió Mariel, quien, dice, tiene 20 semanas de embarazo de su segundo hijo.

“Tengo otro bebé, entonces ya quería tenerla, que bueno que lo priorizaron, estoy lactando ya a un bebé, tiene casi dos años entonces sé que vamos a inmunizarlo de alguna manera y al próximo pues ya también. Qué felicidad que nos dieron la oportunidad”, comentó Mariel.

También llegó Alicia, quien está a días del parto.

“Yo pensé que ya no llegaba porque ya estoy en la semana 39, pero ayer me enteré en la noche, alcancé el registro y ya me la pusieron, es lo que me dicen que con la lactancia se va a poder proteger al bebé, pues si da miedo, da terror, pero también da esperanza”, aseguró Alicia González.

