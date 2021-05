Menores de 12 a 15 años deberán esperar su turno para la vacuna COVID: López-Gatell

Luego de que Pfizer anunciara que solicitará a la Cofepris su autorización para la vacunación contra COVID en niños de 12 a 15 años, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que en caso de que su uso sea permitido, la inoculación deberá realizarse de acuerdo al plan que lleva como eje principal, la edad.

Durante la conferencia diaria sobre COVID-19, informó que 14 millones 368 mil 460 mexicanos tienen, al menos, una dosis del esquema de vacunación antiCovid.

Resaltó que este miércoles 12 de mayo, llegaron a México 250 mil 380 dosis de la vacuna de Pfizer provenientes de Estados Unidos. Dijo que este embarque corresponde al segundo de los 3 contemplados para esta semana y con las que sumarán 1 millón 430 mil.

Reiteró que los candidatos a recibir la vacuna en México, deben registrarse en la página www.mivacuna.gob.mx

Cuestionado sobre si ya recibió la vacuna contra el coronavirus, respondió que aún no se vacuna porque aún no le toca.

“Por supuesto que no me he vacunado porque no me había tocado, como había dicho tengo 52 años, mañana a las 9:00 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto, ya me llegó el turno”, dijo.