Diputados mexicanos reaccionan ante jornada violenta en Culiacán

Los diputados reaccionaron ante los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa.

Te recomendamos: Narcogolpe a Culiacán: Así fue la feroz batalla en el bastión de ‘El Chapo’ Guzmán

Los partidos de oposición cuestionaron la estrategia de seguridad.

La diputada priísta Dulce María Sauri señaló: “Apenas estábamos hablando hace un par de días, cuando se rindió un informe en materia de seguridad, se hablaba de una serie de situaciones que sabíamos que no eran reales, en términos de que había mejorado la percepción de inseguridad, los hechos, los duros hechos, la realidad están desmintiendo todas y cada una de esas palabras”.

Para Verónica Juárez, coordinadora del PRD, “éste es un reflejo junto con los otros eventos que ha ocurrido en Michoacán y en Guanajuato de que en México estamos viviendo la violencia generalizada y en tanto el gobierno federal no acepta que hay una estrategia fallida como finalmente lo evidencian estos distintos eventos”.

Advirtieron que al crimen organizado no se le combate con abrazos.

Al crimen organizado de este calibre se le combate y una vez que se le combate se les aprehende y se les juzga con el Poder Judicial y creo yo que tenemos todos que entender que estamos viendo, vislumbrando un nivel de crimen organizado que no se toca el corazón para matar policías, para matar soldados, para matar marinos, para matar ciudadanos. A este tipo de delincuentes no les importa convivir, no les importa el amor, no les importan los abrazos”, dijo Arturo Escobar, coordinador del PVEM.