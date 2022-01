Sin respeto al ponchallantas: Así evaden usuarios el pago de peaje en Ecatepec

Este martes se cumple una semana de la entrada en vigor del sistema de ponchallantas en la caseta de cobro Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec, para evitar que los usuarios pasen sin pagar el peaje, sin embargo, muchos siguen evadiendo el pago deliberadamente.

“Sí, hay la manera de hacerlo. Se levanta la pluma, sí, y ya no se levantan los picos”, dijo Abel, motociclista.

Sin importar la presencia de funcionarios de la caseta de peaje de Las Américas, un hombre levantó la pluma para pasar y el sistema ponchallantas que funciona desde el martes pasado no se activó. Tan solo entre la una y las tres de la tarde de este lunes, al menos tres conductores cruzaron la caseta sin pagar.

De acuerdo con la empresa Circuito Interior Mexiquense, desde que fue instalado el sistema, solo nueve vehículos han evadido la caseta y han resultado con las llantas ponchadas, entre ellos un tráiler con plataforma de 5 ejes.

Algunos choferes de transporte público explicaron por qué optan por no pagar.

“La pista parece montaña rusa, vas así, el seguro de la pista no sirve para nada, uno de mis compañeros tuvo un accidente aquí en la pista y no hicieron nada, se lavaron las manos. Por esas razones se prefiere seguir volándoselas. Dijimos para que pagar un peaje que está muy caro no vale la pena”, indicó Luis chofer de transporte público.

“No pues es que te llevaban en el baile, pues había que entrarle, pero eso era antes, no siempre, cuando tiraban la pluma yo pasaba atrás de ellos”, dijo un chofer de transporte público.

En una semana, otros 23 conductores intentaron hacerlo, pero retrocedieron y pagaron la cuota de 62 pesos.

Según la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, en el último año en el Estado de México, al menos 250 mil conductores evadieron el pago en alguna caseta.

Con información de Carlos Guerrero.

LLH