Un tráiler, la primera víctima del sistema ponchallantas en el Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec

Entró en vigor el sistema de ponchallantas en la caseta de cobro Las Américas del Circuito Exterior mexiquense, en Ecatepec, para evitar que se pasen sin pagar el peaje. Un tráiler fue el primero en experimentar las consecuencias de este sistema.

Este martes a las 9:00 horas de la mañana entró en vigor el sistema antievasión de peaje en la caseta de Las Américas, del Circuito Exterior Mexiquense; una hora después de que entró en funcionamiento el sistema, cayó el primer infractor.

El conductor de un tractocamión con una plataforma de 5 ejes, rotulado con el nombre “Pecador”, ignoró las advertencias de pagar 162 pesos de peaje y pasó por los picos, provocando que se le poncharan las 22 llantas.

“Hizo caso omiso de la comunicación, tomó la decisión de seguir su camino. Se siguió de frente y 8 kilómetros adelante, la caseta está en el kilómetro 37, el vehículo se detuvo en el kilómetro 47”, indicó Javier Castro, director operativo del Circuito Exterior Mexiquense.

Se acudió al lugar donde se detuvo la unidad y luego de constatar los daños, que pueden superar los 100 mil pesos; se trató de platicar con el operador de “Pecador”:

“Señor, fue usted víctima de este sistema de evasión de peaje ¿qué opina? ¿por qué se le reventaron 22 llantas? ¿valió la pena a cambio de 162 pesos?”, se le cuestionó al operador, sin embargo, siguió caminando, se brincó una barda y se fue.

“Lo que pasa es que uno es necio, uno es necio, le gusta entender a la mala”, reconoció Erik, motociclista.

Antes de que empezara a funcionar, algunos choferes del transporte público se seguían pasando la caseta sin pagar.

En cuanto el sistema se activó, las pocas peceras que circulaban por ahí pagaron su cuota como todos los automovilistas, pero el sistema es evadido fácilmente por los motociclistas, que deben pagar 31 pesos de cuota y que maniobran para que no se active el mecanismo.

“Ya me lo acabo de pasar sin problema. ¿O sea que, para las motos no funciona?, pues prácticamente no, porque se pasan por un lado, así cómo le hice yo”, dijo Erik, motociclista.

