Sin infraestructura de red de frío para vacunación varios estados del país

En la conferencia de prensa para dar a conocer el informe diario de COVID-19, se informó que diez estados de la república estarán en semáforo epidemiológico en rojo hasta el 31 de enero: Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

Te recomendamos: Ssa no aplicará segunda dosis de vacuna Pfizer a quienes presentaron reacción alérgica grave

Diecinueve entidades estarán en naranja, dos en amarillo y uno en verde.

Durante el informe, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que no hay una inversión suficiente en la red de frío para el Programa Nacional de Vacunación, necesaria para conservar la vacuna que se aplica actualmente en México contra la COVID-19.

En Palacio Nacional, informó que, hasta este viernes se han aplicado 415 mil 417 dosis de la vacuna contra el coronavirus. De ellas, 413 mil 459 corresponden a personas con una dosis aplicada y mil 958 personas ya con las dos dosis aplicadas de la vacuna.

Señaló que la velocidad de la aplicación de las vacunas depende de un factor externo al Gobierno de México.

“En México no tenemos hasta el momento restricciones para ponerlas, en cuanto llegan se ponen, inmediatamente, en el mundo entero la restricción más importante para tener vacunas es la fabricación de vacunas, en la medida que no se fabriquen, no hay vacunas, no es culpa de nadie, es simplemente la realidad, las vacunas tienen un tiempo de fabricación”, aseguró el subsecretario.