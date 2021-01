Avanza vacunación contra COVID en México con el 70% de dosis aplicadas

Hasta las 4 de la tarde de este viernes, habían sido vacunados 59 mil 15 trabajadores de la salud en todo el país, con ellos suman 415 mil 417 personas inmunizadas. Hasta ahora se ha usado el 70% del último cargamento recibido. También se aplicó el refuerzo a mil 958 personas.

Más de 21 mil médicos y empleados de salud han sido vacunados en Coahuila. Al estado han llegado hasta el momento tres lotes de vacunas, el primero el 28 de diciembre con 8 mil 775 dosis, el segundo el 6 de enero, con el mismo número de vacunas, el 13 de enero llegó un tercer lote, de 4 mil 875 vacunas, que se aplicaron al personal de salud de 26 hospitales de Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras.

Hasta el día de hoy se reporta un avance de este último lote del 81 por ciento con la aplicación de 3 mil 977 vacunas.

Al estado de Guanajuato llegaron 19 mil 500 vacunas y hasta este viernes se han aplicado 16 mil 500, en 58 unidades médicas de IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y Secretaría de Salud del Estado.

Para Querétaro, esta fue la segunda entrega de vacunas, se asignaron 9 mil 750 dosis de las cuales 974 corresponden a la segunda aplicación del personal que recibió la primera dosis el pasado 24 de diciembre. De acuerdo con el último corte se ha aplicado el 51% de las dosis lo que representa 4 mil 972 vacunas.

De las 19 mil 500 dosis que llegaron al estado de Veracruz, 5 mil 380 se destinaron a los nueve hospitales del sistema estatal de salud, el resto a instituciones de salud federal como el ISSSTE y el IMSS.

“Se está vacunando al personal de salud, es la primera línea de batalla no se dejen engañar solo es personal que atiende a pacientes con COVID-19 estas vacunas prácticamente ya vienen destinadas con nombre y apellido y no pueden ni deben ser para alguien que no está en el registro”, aseguró Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud de Veracruz.