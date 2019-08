Sheinbaum se reúne con mujeres y ofrece combatir violencia

Este domingo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció la violencia de género que vive la Ciudad de México.

Lo más importante es un reconocimiento de que la ciudad tiene diversos problemas de violencia de género, no son de ahora, existen, pero eso no significa que no debamos atenderlos y que tenemos que aumentar, fortalecer todas las políticas que abonen en la disminución de la violencia en general, que pacifiquen a la ciudad, pero en particular acciones que nos permitan hacer de esta ciudad una ciudad segura para las mujeres”, dijo Sheinbaum.