Sheinbaum rechaza multas por no usar cubrebocas; CDMX suma más de 3 mil hospitalizados por COVID-19

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum rechazó este martes dar multas a los cuidadanos por no usar cubrebocas, mientras que la Ciudad de México suma más de 3 mil hospitalizados por COVID-19.

Te recomendamos: En México van 48 mil 869 muertos por coronavirus y 449 mil 961 casos confirmados

Sobre la prevención, Sheinbaum reiteró la importancia de usar cubrebocas, pero se pronunció en contra de la propuesta de Morena en el Congreso local, de multar a quienes no lo usen.

“No estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos; se han generado además temas de abuso policial en otros lados, vamos a hablar con los diputados porque no son todos, son algunos que hicieron este planteamiento y no creemos que sea, no solamente no creemos que sea necesario, no creemos en medidas de este tipo, pero además sería creo que imposible desarrollarlo, la policía está para hacer otro tipo de labores”, señaló Sheinbaum.