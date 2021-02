Sheinbaum pide a adultos mayores no llegar tan temprano a centros de vacunación

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los adultos mayores no llegar tan temprano a vacunarse contra COVID-19, sino acudir en el horario que les corresponde, aseguró que se atenderá a todas las personas con cita programada en los centros de vacunación en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco.

Te recomendamos: Este es el calendario de vacunación COVID-19 en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco

“Pedirle a las personas que no lleguen muy temprano, no hace falta, con que lleguen a la hora que les corresponde y de las 9 a las 4 de la tarde va a estar abierto, si hay filas todavía a las 4 de la tarde o hay personas esperando, hasta que no termine la vacunación de ese día y vamos a seguir informando todos los días a partir del día de mañana cómo va avanzando el programa nacional de vacunación ahora en estas tres alcaldías”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.