Sheinbaum niega que Omar García Harfuch esté vinculado a investigación

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, no está vinculado a ninguna investigación.

Antes de que se nombrara en el actual cargo, fue investigado, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Sobre el secretario de Seguridad Ciudadana hicimos un trabajo desde que se integró Omar García Harfuch a la Procuraduría de investigación, de solicitud de información, lo hacemos para todos los funcionarios que tienen que ver con temas de seguridad, particularmente, para todos, pero en particular se hizo una consulta a la Fiscalía General, si es que estaba implicado en alguna investigación y no está implicado en ninguna investigación, hicimos las consultas a las diferentes instancias del gobierno federal y a la propia Fiscalía General y no está implicado en ninguna investigación de este tipo, no lo haríamos si estuviera involucrado”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.