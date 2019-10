Gobierno capitalino confirma renuncia de Jesús Orta a Policía CDMX

La Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México confirmó la renuncia por motivos personales de Jesús Orta Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y el nombramiento en el cargo, a partir de hoy, de Omar Hamid García Harfuch.

En un comunicado, dio a conocer que esta mañana el secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, acudió a las instalaciones de la dependencia capitalina para dar parte del procedimiento general de acta de entrega-recepción que deberá realizarse en los próximos días.

Desde anoche, diversos medios dieron cuenta de la renuncia de Orta Martínez, así como de su sustitución por parte de García Harfuch, quien se desempeñaba como titular de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, confirmó que Omar Hamid García Harfuch ya asumió el cargo y dijo que la renuncia de Jesús Orta fue por motivos “estrictamente personales”.

También reveló que queda Francisco Almazán Barocio como jefe en funciones de la Policía de Investigación de la Procuraduría de Justicia de la CDMX.

El pasado 17 de septiembre, Jesús Orta Martínez reconoció que no estaba satisfecho con los resultados obtenidos en seguridad a nueve meses de que iniciara esta administración.

No, no. Satisfecho no. Hemos estamos trabajando, hemos avanzado en superar muchos rezagos con los que la policía y la Procuraduría contaban, y creo que se ha avanzado de manera importante”, expresó entonces.