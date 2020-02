Claudia Sheinbaum inaugura sendero peatonal-ciclista en Paseo de la Reforma

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el sendero peatonal-ciclista que va del inicio del Circuito Gandhi en Paseo de la Reforma hasta la calle de Lieja. Se habilitó esta vía de más de 3.2 kilómetros donde podrán compartir espacio paseantes y ciclistas.

“Recuperando el espacio público vamos a ir disminuyendo el problema de la violencia y la inseguridad en la ciudad, hay policías ministerio público, pero también es la recuperación de la ciudad”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Se le preguntó si la ciudad estaba tranquila luego del triple homicidio en una zona de Polanco y otros eventos violentos a lo que respondió.

“Ya no voy a dar declaraciones. No voy a dar chacaleo… ¿pero en general, cómo esta ciudad?, ¿Está bien?… La ciudad está viva, es lo importante, la gente está participando y todos mejorando la ciudad”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

El sendero peatonal-ciclista de Gandhi- Reforma tuvo un costo de 19 millones de pesos, se colocaron 24 semáforos vehiculares, 25 peatonales y se movieron 14 esculturas en coordinación con la Secretaría de cultura y el Instituto Nacional de Antropología y se ordenaron los cruces para paseantes y turistas.

La Superficie del carril de este sendero tiene grava que permite el drenado de agua por lo que el camino no está listo ni tiene un rodamiento totalmente sólido.

Por esta razón un grupo de personas le reclamó a la jefa de gobierno no haberlos tomado en cuenta cuando le advirtieron hace 8 meses que, debido a la grava en ese sendero, no se podrán usar monopatines, las mujeres no podrán caminar con tacones ni se podrán rodar patinetas.

Posteriormente la funcionaria se trasladó al Parque Campamento 2 de octubre en Delegación Iztacalco donde realizó la Jornada de Tequio. Podó arbustos y ayudó a subir maderas y muebles desechos a camiones de basura.

También agradeció a militares que participaron en la Jornada de atención ciudadana donde dan servicios de salud, dan corte de cabello y arreglan licuadoras y planchas.

Con información de G. Flores

