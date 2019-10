Sheinbaum confirma que nuera de Godoy trabaja en Secretaría de Gobierno

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la nuera de la procuradora Ernestina Godoy trabaja en el gobierno capitalino.

Te recomendamos: Denunciar tardará menos de 15 minutos en CDMX, con nueva Fiscalía

Al ser cuestionada sobre el posible caso de nepotismo, aseguró que es funcionaria pública, pero no mencionó el nombre, el cargo o el sueldo que percibe la familiar de Ernestina Godoy en el gobierno de la ciudad.

Se trata de Bibiana Astrid Morales Durán, de 36 años de edad.

Sí, ella está trabajando en la Secretaría de Gobierno, eso es lo que entiendo, tiene una plaza por honorarios. Creo que sí hay un vínculo familiar, pero no depende directamente de ella, no está trabajando con ella, está trabajando en otra área de gobierno de la ciudad y tienen la capacidad, la formación de profesionalismo para poderlo hacer, no es una cosa de que está ahí por un asunto familiar, sino más bien por sus propias capacidades”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.