Sheinbaum confirma 3 muertos por atentado contra Omar García Harfuch

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó el atentado contra Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana, lo reporta estable y fuera de peligro, además informó que en el ataque fallecieron 3 personas.

En videoconferencia, indicó que hay 12 personas detenidas y que esperan información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar mayores detalles sobre si pertenecen a alguna célula delictiva específica.

Aseguró que no ha recibido amenazas en su contra y dijo que no tiene contemplado reforzar su seguridad.

“Es la seguridad que siempre he tenido, no hay ningún reforzamiento en este momento, no he recibido ninguna amenaza, a todos los elementos de la Policía de la Ciudad de México, decirles que reconozco la valentía con la que todos los días cumplen con su deber, los exhorto a seguir trabajando para garantizar la seguridad y la paz de la ciudad, tienen un gran líder, un hombre honesto, valiente, preparado, que está al frente de una policía cada vez más profesional”, dijo Sheinbaum.