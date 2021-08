Sheinbaum celebra desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

Te recomendamos: Tenemos indicadores más actualizados que el Gobierno Federal sobre semáforo COVID: Sheinbaum

Dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hará lo necesario para pedir la extradición de Mauricio Toledo, quien se encuentra en Chile desde el 26 de julio.

En el caso de Saúl Huerta, agregó que desconoce si el legislador está en México o también abandonó el país.

La mañana de este jueves, la jefa de Gobierno encabezó la ceremonia de graduación de la generación 279 de la Universidad de la Policía.

“La policía de la Ciudad de México va mostrando, día con día, que va haciéndose cada vez más fuerte, se va fortaleciendo la inteligencia, que antes no existía como parte de esta Secretaría, la vocación de servicio, la cercanía con la ciudadanía y, cada vez, mayor profesionalismo, lo más importante, desde mi punto de vista, es mostrar al pueblo de la Ciudad de México, a la ciudadanía, a quien protegemos todos los días, honestidad, valentía, vocación de servicio”, dijo la mandataria capitalina.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, convocó a los egresados a enaltecer la institución policial y a cumplir con sus tareas con profesionalismo y honradez.

“En el cumplimiento de su deber, se van a encontrar con obstáculos y dificultades que, en muchas ocasiones, harán que quieran claudicar, pero si son perseverantes, resistentes, honrados y determinados, les aseguro que recibirán las mayores satisfacciones de su vida, sabemos que cuando existe el compromiso y la determinación de servir a la sociedad, no hay delincuente que pueda con esta institución y no hay meta que no podamos cumplir”, agregó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.