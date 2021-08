Tenemos indicadores más actualizados que el Gobierno Federal sobre semáforo COVID: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que la Ciudad de México (CDMX) tiene indicadores más actualizados que los del Gobierno Federal para determinar el color del semáforo epidemiológico COVID-19, el cual colocó en rojo a la capital del país, de acuerdo con los parámetros federales, y en naranja, según los locales.

“Yo no quiero que se tome como un debate entre Secretaría de Salud y nosotros. Ellos tienen sus indicadores, nosotros tenemos los indicadores que –desde nuestro punto de vista– son más actualizados”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Entrevistada en el marco de transferencia de ambulancias del INSABI al ERUM, planteó que debe haber una nueva revisión de la metodología del semáforo, en donde se tomen en cuenta los avances en la vacunación, para no cerrar actividades económicas.

Y fue cuestionada si debe continuar el semáforo epidemiológico.

“Pues, puede ser una orientación, no sé si exactamente el Semáforo o algún indicativo que nos pueda decir pues, como con la contaminación, que no depende pues, de una enfermedad, de una pandemia o no y que, en algún momento se dice: pues, la contaminación está muy alta, protégete; de igual manera creo que pudiera funcionar algo así, pero habría que trabajarlo con el Consejo de Salubridad”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.