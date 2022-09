Sheinbaum celebra decisión de la SCJN de retirar propuesta de prisión preventiva oficiosa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de retirar la propuesta sobre la cancelación de la prisión preventiva oficiosa.

“Me parece bien, lo he manifestado en diversas ocasiones, este argumento de que hay muchas personas inocentes y además pobres en la cárcel, pues es cierto y hay que resolverlo y hay que atenderlo, lo que me parece que no corresponde es que sea así porque existe la prisión preventiva oficiosa, es más bien porque pues no hay posibilidad de defensa”, comentó la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.