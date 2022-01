Sheinbaum busca combatir el sedentarismo y convertir a la CDMX en la ciudad más deportiva del país

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que este año intensificará los programas deportivos para combatir la vida sedentaria de los capitalinos.

“Este año nuestro objetivo es ser la ciudad más deportiva de todas las ciudades, el covid ha puesto en evidencia que quien más se enferma no sólo de covid, sino de otras enfermedades, son aquellos o somos aquellos que por alguna razón pues o comemos mucha comida chatarra, entonces, padecemos de obesidad, hipertensión o de diabetes, porque no tenemos una alimentación saludable, y también porque somos muy sedentarios en la ciudad”, dijo Claudia Sheinbaum.

Dijo que en breve anunciará un programa para hacer ejercicio masivo, pero por el momento, todos los miércoles, el programa “Ponte Pila” invitará a todos a caminar, correr, hacer yoga, echar cascarita en los pilares y todas las unidades territoriales de la Ciudad. Los sábados serán de baile y los domingos de caminar, correr y andar en bicicleta.

Expuso lo anterior en Coyoacán, en el marco de la inauguración del Pilares Topiltzin, donde destacó que en 3 años de su gobierno está construyendo 300 Pilares, que son centros donde niños, jóvenes y adultos que abandonaron sus estudios puedan terminar su educación y obtener su certificado.

“Imagínense la enorme frustración de un joven que terminó la preparatoria y que no tiene la posibilidad por no tener recursos de acceder a la educación universitaria, no es una oportunidad, es un derecho el poder seguir estudiando, abrir derechos el derecho a la educación”, agregó.