Sheinbaum apoya encuesta como método para elegir al candidato presidencial en 2024

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está de acuerdo con que el candidato a la Presidencia de 2024 por Morena, sea electo por encuesta, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como siempre, agradecerle mucho al Presidente que mencione mi nombre, es realmente un honor . Creo y además estoy convencida, que el método de encuesta es un muy buen método, es el método que sigue nuestro partido, Morena, para elegir cualquier candidato; tiene una virtud: lo elige la gente, no es que haya una elección de una persona, sino que finalmente quien está eligiendo quién es el candidato o candidata de Morena es la ciudadanía, a partir de este método de encuesta”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, destacó que mientras del partido al que pertenece han surgido distintos nombres de aspirantes, la oposición sigue sin propuestas contundentes.

“Yo creo que hoy la oposición está, dice el Presidente, moralmente derrotada; ya no solo lo dice el Presidente, lo dicen los propios intelectuales del conservadurismo, de la oposición, que no encuentran un candidato o candidata porque, finalmente, lo que los une en este momento es su crítica al Presidente de la República y a la Cuarta Transformación, no tienen nada que ofrecerle al pueblo de México”, detalló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.