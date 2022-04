AMLO asegura que apoyará a quien gane encuesta para candidato a la Presidencia

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que apoyará a quien gane la encuesta para candidato a la Presidencia de México.

En conferencia mañanera desde Quintana Roo, AMLO declaró que ya no quiere que haya “tapados ni tapadas”, y que todo el que quiera participar en dicho proceso lo haga.

“Mi consejo, no solo para un partido, sino para todos, es de que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuesta, y hay empresas serias. La encuesta es un método confiable si se aplica bien es un instrumento estadístico que no falla, claro, cuando es profesional, porque hay encuestas cuchareadas”, refirió.

López Obrador aclaró que el plantea que todo el que quiera participar en la encuesta lo puede hacer porque quién va a decidir es la gente.

El jueves 28 de abril del 2022, durante su reunión con legisladores en Palacio Nacional, López Obrador habló del trabajo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López; tras sus halagos los legisladores comenzaron a aplaudir y gritar “presidente” al encargado de la política interna del país.

AMLO rechazó haber “destapado” al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como candidato a la Presidencia, en 2024

“En el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté, porque sabía que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación y contestaron sí, lo otro no me corresponde a mi, no es conmigo, es con la gente, lo que puedo decir es que Adán me está ayudando mucho como secretario de Gobernación”, expresó.