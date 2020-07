Sheinbaum advierte que habrá sanciones para comercios que no respeten medidas sanitarias

Comercios, restaurantes y negocios en la Ciudad de México, incluidos los del Centro Histórico, deben de seguir los protocolos de seguridad frente a la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, una vez que la capital pasó a semáforo naranja, porque de lo contrario habrá consecuencias, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Sheinbaum pide no bajar la guardia contra Covid-19 en CDMX

“En algunas calles no están respetando, en algunas otras se están adecuando a este nuevo reglamento del Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras estemos en la pandemia, y en el semáforo naranja, lo que está haciendo el Invea ahora es visitar y orientar, si con esta primera llamada no hay respuesta, un apercibimiento y, si no pues ya pasamos a las sanciones. Y si es necesario, pues inclusive, las clausuras”, refirió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Claudia Sheinbaum supervisó los avances de la obra de construcción del Cablebús Línea 1, durante el evento se registró un sismo de mediana intensidad, pero no fue perceptible.

La jefa de Gobierno reconoció que faltan 12 edificios por demoler, mismos que resultaron dañados en el sismo de septiembre del 2017, pero los vecinos están amparados y algunos habitantes se niegan a salir.

“Estamos revisando, primero, el tema del amparo, porque creemos que no puede ser que un juez federal dé un amparo a personas que lo están solicitando, frente a un edificio que está en alto riesgo, decirle a los habitantes de estos espacios que se les va a garantizar la vivienda, ellos han sido notificados, han firmado, de que no quieren retirarse, en muchos casos se están amparando, los únicos edificios que no se han demolido son en donde hay algún caso de este tipo”, destacó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

En otro tema, dijo que en el 2021 pondrá en marcha campaña para reactivar el turismo en la capital del país.

Con información de Jesús Barba.

Rar