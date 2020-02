SFP detecta irregularidades en programa de fertilizantes en Guerrero

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, informó que descubrieron irregularidades en el programa piloto de fertilizantes y semillas para el estado de Guerrero.

Te recomendamos: AMLO ordena investigar irregularidades en entrega de maíz y fertilizantes a productores de Guerrero

Estas irregularidades representarían daños al erario público por 218 millones de pesos.

Explicó que en 2 contratos se excedieron los montos de compras previstos en la contratación, por alrededor de 91 millones de pesos.

Y se encontraron además diferencias en el programa de otorgamiento de semillas.

Dijo que una vez que se concluyan las auditorías se determinará qué procede con los funcionarios de la Secretaría de Agricultura que puedan ser responsables de estas irregularidades.

La secretaria informó también sobre 6 observaciones pendientes de las auditorías que se han realizado a la Conade, que dirige Ana Gabriela Guevara, sobre el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento:

Uno: Ocho de los 12 miembros de la comisión que seleccionan a los atletas que representan a México en competencias no cumplieron con los requisitos de elegibilidad. Aunque la Conade separó a los 8 de sus cargos, no se exime de responsabilidad administrativa a los funcionarios que los contrataron.

Dos: Se descubrió que 21 entrenadores de alto rendimiento no estaban a la altura de su cargo. Debido a esta situación, se podría incurrir en daño patrimonial por 6 millones 398 mil 905 pesos.

Tres: Cuaro entrenadores beneficiarios y 7 prestadores de servicios hicieron uso indebido de instalaciones para uso exclusivo de atletas de alto rendimiento.

Cuatro: Se encontraron presuntas irregularidades en el otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos para apoyo a deportistas por casi 31 millones de pesos.

Cinco: Se descubrieron irregularidades en la comprobación de eventos, lo que representa daños al patrimonio público por casi 14 millones de pesos.

Seis: Se detectaron pagos indebidos a entrenadores por 71 mil pesos.

“Todas estas irregularidades, reflejan una actitud que desde la Función Pública ya no estamos dispuestos a tolerar, que es una actitud de abuso de los recursos y por lo tanto también de incumplimiento de las reglas. Habrá posibilidad de determinar más adelante si se hace o no una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, actualmente no nos es posible presentar esta denuncia a la Fiscalía porque no estamos en el momento procesal oportuno”, refirió Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.