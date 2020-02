AMLO ordena investigar irregularidades en entrega de maíz y fertilizantes a productores de Guerrero

En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador instruyó a la Secretaría de la Función Pública a investigar si hubo irregularidades en la entrega de maíz y fertilizante a productores de Guerrero por parte de su gobierno.

Desde noviembre En Punto reportó las denuncias de los campesinos en ese sentido.

“Hay quienes no entienden y si se cometen actos de corrupción como compras de maíz como lo estas planteando a precios por encima de su valor real, eso es corrupción, quien haya hecho y se prueba se va a la cárcel”, apuntó el presidente López Obrador.

En julio del 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entregó 275 mil bultos de semillas de maíz sin certificación y con plagas a productores en Guerrero; fueron adquiridas, sin licitar a la asociación civil semilleros mexicanos unidos, por un monto de 370 millones de pesos.

“El bulto de maíz no lo sembramos y se está echando a perder por lo mismo que no trae tratamiento la semilla, no viene tratada”, destacó José Guadalupe García, productor de maíz en Guerrero.

En noviembre del año pasado, En Punto documentó que la semilla resultó de mala calidad y fue comprada a sobreprecio.

“Les vamos a mostrar en esta bolsa. Vamos a ver que ya tiene plaga, plaga de gorgojo”, indicó José Guadalupe García, productor de maíz en Guerrero, el pasado 19 de noviembre de 2019.

Los bultos de maíz no contaban con la etiqueta del Sistema Nacional de Certificación de Semillas, que acredita su calidad y que indica que haya pasado todos los procesos de certificación

El maíz fue envasado por la productora de semillas Fitogen, empresa que pertenece a Juan Carlos García García, actual presidente de la asociación civil “Semilleros Mexicanos Unidos”.

García suministró a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 34 mil bolsas de semillas de su empresa, a un precio de mil 250 pesos cada una, cuando el saco de semilla tiene un costo al público de 500 pesos.

El encargado de realizar la compra de las semillas de maíz, fue el director del Programa Nacional de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura, Jorge Gage.

¿No son semillas certificadas, no son de buena calidad, las encontramos con plagas?

“Creo que si eso amerita una denuncia estamos totalmente abiertos. Si usted encontró un saco en una bodega de Segalmex supongo, es un saco que no ha sido entregado a un productor y que es un producto a consignación”, comentó Jorge Gaje, del programa nacional de Fertilizantes, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

-¿Por qué no hubo una licitación?

“Fue un acuerdo en el cual se da a consignación, es conforme los productores lo fueron demandando, se fue digamos estableciendo el monto de semilla que finalmente se está pagando.”, dijo Jorge Gaje.

El pasado 8 de enero se presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el órgano de control interno de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por presuntos actos de corrupción de los funcionarios que compraron las semillas de maíz que se distribuyeron en Guerrero. Ya que 46 mil bultos que se quedaron almacenados, se echaron a perder, en bodegas de Segalmex. El monto ascendería a 60 millones de pesos.

La Secretaría de Agricultura informó que el coordinador del Programa Nacional de Fertilizantes, dejará este cargo luego de que entregue el informe final sobre el reparto de fertilizantes y semillas de maíz.

¿Jorge Gage ya renunció o fue despedido?

“No sé, vas a tener toda la información porque va a venir aquí a informar la Secretaria de la Función Pública”, dijo el presidente López Obrador.

