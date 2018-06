Servicio en Línea A del Metro será restablecido al medio día: SSP-CDMX

La fuerte lluvia que cayó en la Ciudad de México colapsó la movilidad en la zona Oriente de la capital.

La Línea A del Metro suspendió el servicio en cinco estaciones, dejando a miles de usuarios sin transporte.

Yo voy a mi servicio y no puedo llegar, nada más llegamos a Guelatao, voy hasta Tlalpan, no hay forma de llegar” , dijo Emmanuel Páez, usuario afectado.

Miles de personas caminaron horas durante horas bajo la intensa lluvia.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) habilitó camiones para trasladar a los pasajeros varados.

Otras personas tuvieron que hacer largas filas para abordar un camión y denunciaron que los taxis de la zona de Acatitla aumentaron su tarifa.

Hay mucho tráfico, llevo cinco horas esperando para subirme a un camión y todas las que me faltan todavía porque los taxis me cobran 300 pesos y no tengo ese dinero, en un día normal me cobran 50 pesos”, aseguró Enrique Martínez, usuario afectado.