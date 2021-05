Sergio Alvarado sufrió fractura de columna tras desplome en L12 y este viernes será operado en Xoco

La familia Alvarado recuerda que tardó más de cinco horas en encontrar a Sergio René Alvarado Hernández, tras desplome en la Línea 12 del Metro CDMX.

Además de los 26 muertos, 16 personas permanecen hospitalizadas algunas con lesiones que tendrán consecuencias de por vida, hasta ahora no se ha informado cómo serán indemnizadas estas personas.

“Veníamos los dos de trabajar y quedamos de vernos en Tláhuac. En el momento que están pasando las cosas yo me estoy enterando, de lo que estaba pasando, yo le digo al policía no me diga eso porque mi esposo viene en ese Metro”, dijo Patricia Salinas Manza, esposa de Sergio Álvarado.