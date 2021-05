Mamá de Brandon presentará denuncia por homicidio doloso tras accidente de la L12 del Metro

El próximo viernes 14 de mayo la mamá de Brandon, el menor que perdió la vida en el colapso de la línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo, presentará, una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de homicidio doloso y contra quien resulte responsable por la muerte de su hijo.

“Aquí no hay una imprudencia, aquí realmente sí hay una comisión delictiva, hay un hecho delictivo y que se tiene que perseguir hasta el final”, dijo el abogado Teófilo Benítez Granados.

En conferencia de prensa al exterior del hospital privado donde es atendida su actual pareja, la mamá del menor, reconoció que hasta el momento recibió la cantidad de 50 mil pesos por parte del gobierno de la Ciudad de México. Indicó que el día que retiró a su pareja sentimental del hospital Balbuena por falta de atención médica, supuestamente fue víctima de intimidación.



“Se presentan con mi esposo a intimidarlo, se presentan a decirle que si él sale de ese hospital no se le va a pagar la indemnización, ni la póliza, no se le va a pagar nada, creo que no se vale, el Metro menciona qué hay un seguro de vida para atención médica, aquí la pregunta es dónde está ese seguro, porque todos los afectados no asistieron a un hospital privado, el hecho de que estén en un hospital de gobierno no es un apoyo”, declaró Marisol Tapia, mamá de Brandon.

La mamá de Brandon reveló algunas de supuestas irregularidades que presentará ante el Ministerio Público.

“No hay claridad, vuelvo a repetir, la fecha y hora de muerte de mi hijo me lo declaran el tres de mayo a las 10 de la noche, cuando a las 10, tengo entendido que a las 10:15 fue el accidente, o sea me lo están declarando muerto minutos antes”, informó la madre de Brandon.

Marisol Tapia indicó que el día que colapsó el Metro, su hijo y su pareja sentimental salieron a comprar el regalo del día de madres.

Con información de Bogdán Castillo

GANR