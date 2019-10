No seremos tapadera de nadie: Sheinbaum tras detención de exsubsecretario de Finanzas

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no será tapadera de nadie, en referencia a la detención de Hedilberto Chávez Gerónimo, exsubsecretario de Finanzas de la Ciudad de México, acusado de desfalco de recursos.

En entrevista en Tláhuac, Sheinbaum Pardo aseguró que ese personaje es uno de una serie de exfuncionarios de esa y otras dependencias que son parte de las carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local.

Como yo lo he dicho, no vamos a ser tapadera de nadie, me da gusto que la Procuraduría siga avanzando en las investigaciones y que vaya dando resultados porque se cometieron muchas irregularidades”, expuso.