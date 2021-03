Sequías afectan a Yucatán con baja producción de miel e incendios

El sector apícola de Yucatán, informó que la sequía que impera en el campo está afectando la producción de miel.

Por la escasez de lluvias, no hay floración suficiente para que las abejas obtengan el flujo de néctar para producir el dulce.

“Al no haber precipitaciones pluviales no hay una reestructuración, una reconstrucción de esa planta o de esa vegetación, no se restablece y por lo tanto no puede estar desarrollando a futuro una floración”, informó Nelly Ortíz, Coordinadora de Consumo de la Miel.