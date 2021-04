Sequía afecta ganado y cultivos en Ramos Arizpe, Coahuila

A pesar de las lluvias de ayer, lo que predomina en el país y en Coahuila es la sequía, en Ramos Arizpe es excepcional y está afectando severamente los cultivos y al ganado.

“No hay lluvia, no hay nada y casi todas las tierras son de temporal y ahorita no se ha sembrado nada, no hay nada de cultivo ni nada de zacate siquiera para los animales”, Martín Eguía Torres, ejidatario de Ramos Arizpe, Coahuila.