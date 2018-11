“Señor sargazo” hace casas de algas y ayuda a comunidad en Quintana Roo

Omar Vázquez es el señor sargazo, así lo han bautizado en muchos medios de comunicación, porque hizo la primera casa hecha de sargazo, pero además ha trabajado con ese material muchos años y ha descubierto nuevos usos, por ejemplo, ya hay ganado que se está alimentan con sargazo.

En entrevista con el señor sargazo, Paola Rojas explicó que Omar Vázquez da empleo a mucha gente y busca siempre que ayudar a la comunidad. Además, cumplió su compromiso de seguir construyendo casas de sargazo para ayudar, esta vez en Quintana Roo.

Omar Vázquez explicó que Paola Rojas aceptó un reto para apoyar la construcción de casas con sargazo.

No solo lo aceptaste, si no que estás cumpliendo y bueno gracias a Dios ya vamos a empezar con la primera (casa). Empezamos la próxima semana y beneficiar a esta familia y ojalá y podamos beneficiar a muchas más”, dijo el señor sargazo.

En entrevista con Omar Vázquez, Paola Rojas explicó que el señor sargazo va con tres casas y ella con otras tres. Y se reunió con Mónica, una mujer que perdió su casa hace cinco meses por un incendio y que ahora será beneficiada con una casa en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Mónica dijo que tiene seis hijos y que ninguno sufrió daños por el incendio, pero lo perdieron todo.

Explicó que ella y su familia están viviendo en el mismo lugar.

Y lo forramos otra vez, las láminas, no nos cambiamos porque como no teníamos quien nos apoye”.

Omar Vázquez explicó que supo del caso de Mónica y decidió ayudarla.

El señor sargazo afirmó que la casa estará lista en mes y medio.

Además de las casas de sargazo, Omar Vázquez emprendió otro proyecto que ayuda a la comunidad de Puerto Morelos. Gracias a este hombre, un tiradero clandestino de basura es hoy un espacio donde se fabrica composta.

Hace aproximadamente cuatro años fui a dar un curso a unos estudiantes del Colegio Bachilleres y me llamó mucho la atención que olía horrible y había muchas moscas, entonces hablé con el exdirector y me comentaba que en la parte atrás de ese terreno era un basurero clandestino. Me llamó mucho la atención, porque en ese momento iban pasando camionetas con basura. Le dije, bueno no es tan clandestino porque están viendo que entran y salen”.