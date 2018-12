Senadores retomarán votación sobre la llamada ‘Ley Taibo’

La senadora Martha Lucía Micher de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presidenta de la Comisión de Equidad de Género, anunció que luego de reunirse personalmente con el escritor Paco Ignacio Taibo II, en los próximos días se retomará el dictamen de reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales para someterlo a votación del Pleno y que pueda asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica.

Esto luego de que el jueves pasado, ella y su bancada, así como senadoras de otros partidos exigieron que se retirara el dictamen del orden del día ante las declaraciones que el escritor hizo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La senadora Micher dijo que eran declaraciones denostativas para el Senado y para las mujeres.

Entrevistada en el marco de la sesión de este martes, dio a conocer.

No tiene por qué haber un inconveniente para discriminar, jamás discriminaré a nadie y mucho menos en este tema, él ha ofrecido una disculpa, hay que seguirle al proceso parlamentario, no sé qué sucedió ayer ni por que se presentó sin tener un nombramiento, pero bueno él tiene derecho de presentarse y si no le dieron ninguna entrada bueno ya se la darán con el nombramiento que seguramente le está otorgando el Presidente. Yo lo encontré personalmente y está convencido que fue, pues, una equivocación, una profunda equivocación y vamos a trabajar sobre eso”, señaló Martha Lucía Micher.

La senadora Micher agregó que seguramente este jueves el dictamen que permitirá a Paco Ignacio Taibo dirigir el Fondo de Cultura Económica, se someterá a votación del pleno.

Esta semana, si no es el jueves se pasaría al martes, tenemos pendiente también la ratificación del Canciller, Marcelo Ebrard, entonces tenemos que caminar muy bien para que estos dos procesos lleven su curso parlamentario; no se ha retirado más que del orden del día, pero no es que el dictamen no se vaya a aprobar” explicó la legisladora.