Senadores del PAN y de Morena se enfrentan en la Permanente

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se enfrentaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Fue al abordar un punto de acuerdo para que diversas instancias del gobierno federal y las 32 entidades federativas hicieran suyo el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La senadora del PAN, Kenia Lopez, defendió el punto de acuerdo y criticó a este gobierno en su respeto a los derechos humanos.

Puso como ejemplo a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, quien calificó de aberrante e inaceptable la recomendación que la CNDH emitió sobre las estancias infantiles.

Miguel Ángel Navarro, senador por Morena, defendió la política de derechos humanos del gobierno actual y recordó a Agustín Carstens cuando fue secretario de Hacienda en una administración del PAN.

Yo la respeto a usted, pero yo vengo a defender al presidente de México; es un presidente que claro que respeta los derechos humanos, que claro que respeta los derechos de los niños, que claro que respeta el derecho de los productores, de las madres de familia, si no, no hubiéramos aprobado de manera conjunta reformas constitucionales y de leyes secundarias […] ¿Qué me dices a mí que sé tu historia? y se los quiero decir porque, estando yo como diputado federal, de 2006 a 2009, fui a hablar con el desnutrido de Agustín Carstens, en aquel entonces secretario de Hacienda, para pedirle pudiéramos aprobar el apoyo para los adultos mayores, que el hoy presidente de la República había aplicado aquí en la Ciudad de México”, señaló.

No puedo acompañar, por supuesto, que se le diga ‘desnutrido de Carstens’, me parece que es violento, es estigmatizador. No lo puedo acompañar. Segundo, yo esperaría que no vengan aquí a defender al presidente, sino vengan aquí a defender a las mexicanas y a los mexicanos”, reviró Kenia López.

Le dije de Agustín Carstens, porque Agustín Carstens estaba en un estado de vigor físico, había muchos adultos mayores a lo largo y ancho de todo el país muriéndose de hambre. No acepto que me endilgue términos que yo no pronuncié”, defendió el morenista.