Senadores del ‘Grupo Plural’ ofrecen voto condicionado a favor de la Reforma eléctrica

Los senadores del llamado Grupo Plural se sentaron por primera vez juntos en el pleno del Senado.

Te recomendamos: Reforma eléctrica es justa, no pretende perjudicar a nadie: Rocío Nahle

Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélu

m ocupan la última fila del lado derecho, viendo el Pleno de frente.

Gustavo Madero no asistió a la sesión porque acompañó a su esposa en una cirugía, informaron.

Previamente, sostuvieron su primera reunión con un funcionario federal. Los recibió, en privado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Ofrecieron su voto a favor de la Reforma Constitucional en Materia Eléctrica, pero pusieron condiciones.

Así lo dio a conocer el coordinador de este grupo de senadores, Germán Martínez, en conferencia posterior.

“Le dijimos que el Grupo Plural, si encuentra sus palabras en la iniciativa y esto vale para todas las iniciativas, no sólo para la eléctrica, sino una eventual reforma de seguridad, una eventual reforma electoral u otras reformas, si encontramos nuestras palabras en las iniciativas o en las minutas, encontrarán nuestros votos. Nosotros no vetamos la posibilidad de un diálogo, nosotros tampoco tenemos votos previos, ni vetos previos, nosotros si vamos por un horizonte de bienestar y de futuro”, indicó German Martínez, coordinador Grupo Plural Senado de la República.

Los senadores sin partido manifestaron su disposición para sostener encuentros con Rocío Nahle, secretaria de Energía, y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de abundar en la Reforma Eléctrica.

Calificaron su primer diálogo con el secretario de Gobernación como cordial y respetuoso.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política del Senado aún no ha informado formalmente de su reconocimiento político a este grupo de Senadores, lo que sí ha dejado claro es que ese reconocimiento no será jurídico, porque no cumplen los requisitos legales para constituirse como grupo parlamentario.

“Grupo Plural” abordan con secretario de Gobernación la iniciativa de reforma eléctrica

Este martes, cuatro de los cinco senadores que integran el llamado “Grupo Plural” del Senado de la República, acudieron a la Secretaría de Gobernación, para reunirse con el titular de la dependencia, Adán Augusto López.

Los legisladores Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum ingresaron a Gobernación a las 11:30 de la mañana.

Durante el encuentro, que duró cerca de dos horas, se habría abordado el tema de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, según se informó en días anteriores.

A su salida no hicieron declaraciones.

Con información de Claudia Flores y Jessica Murillo

Rar