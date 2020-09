Senadores dedican un minuto de aplausos al personal de salud por su labor ante el COVID

La sesión del pleno del Senado inició, el miércoles de 30 septiembre, con un aplauso de pie al personal de salud que ha arriesgado su propia salud y su vida al atender a las personas que han enfermado de coronavirus.

El homenaje ocurrió justo antes del inicio de la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer.

La senadora de Morena, Malú Micher, agradeció de viva voz al personal su entrega e inmediatamente después un grupo de senadores morenistas se colocó al frente del salón de sesiones con una leyenda de agradecimiento.

Senadores de todas las bancadas se pusieron de pie para brindar ese aplauso al personal de los centros de salud.

A continuación el senador panista Julen Rementería dijo que de nada sirven los aplausos, si el personal médico no reciben los recursos mínimos para llevar a cabo su trabajo.

“Hay que unirse, también, para que no se les quiten los recursos, que los aplausos no les alcanzan para salvarle la vida a los médicos, a las enfermeras y a los trabajadores de la salud. Somos el país número uno en el mundo en incidencia de muertes de trabajadores de la salud, eso sí, debemos ser también el número uno en aplaudirles. Eso no basta”.