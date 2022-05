Senadores de oposición salen en defensa de la UNAM tras comentario de AMLO

Senadores y coordinadores de todos los partidos de oposición representados en el Senado, e incluso de Morena, manifestaron su desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sus médicos en la pandemia.

En entrevistas por separado, defendieron su autonomía y cuestionaron la necesidad de traer a médicos cubanos para que trabajen en México.

“Ha formado extraordinarios mexicanos, la UNAM es nuestra máxima casa de estudios, que el presidente arremeta en contra de la UNAM me parece que es un despropósito; lo que quiere el justificar es el dinero que le está dando al régimen cubano”, señaló Kenia López, vicecoordinadora del PAN.

Y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se sumó así al diferendo de opiniones con el presidente.

“Siempre me pondré del lado de la UNAM. No me confrontaré con el presidente de la República por sus opiniones, él tiene el derecho a expresarlo y a decirlo, pero creo que la institución, la UNAM, es una institución de gran calidad, lo demuestran los distintos estudios de evaluación”, puntualizó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.