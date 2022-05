AMLO y la UNAM, en nuevas críticas ahora por médicos ante COVID-19

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por haber mandado a los estudiantes de Medicina a sus casas, durante la emergencia por la pandemia de COVID-19; la máxima casa de estudios le respondió que los ciclos clínicos fueron suspendidos por el coronavirus, por lo que los estudiantes no acudieron a las instituciones de salud.

“Siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM”, afirmó el Presidente en la conferencia mañanera del 16 de mayo de 2022.