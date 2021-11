Senadores de oposición piden controversia constitucional contra acuerdo de AMLO sobre obras prioritarias

El acuerdo promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que considera las obras emblemáticas de su gobierno como de interés público y de seguridad nacional provocó nuevamente el enfrentamiento de Morena y la oposición en el Senado.

El bloque opositor presentó una solicitud por escrito, a nombre de 53 senadores, a la presidenta de esta Cámara, Olga Sánchez Cordero, para que en su carácter de representante legal del Senado presente una controversia constitucional en contra del decreto ante la SCJN.

Argumentan que con ese acuerdo el Ejecutivo invade facultades del Poder Legislativo, al pretender modificar o suspender las normas generales contenidas en las leyes de transparencia y acceso a la información.

Además de que, aseguraron, se afecta el interés de la población al tratarse de un conjunto de violaciones graves al orden constitucional que afecta los derechos de la ciudadanía.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, dijo que este recurso no busca afectar las obras emblemáticas del presidente.

“Viola el derecho al acceso a la información. Ahora resulta que todas las obras van a poder ser guardadas, porque así se establece, precisamente, a partir de considerarlas de seguridad nacional, No violentemos el derecho de los mexicanos. No hay manera de que ningún mexicano, más que usted, presidente, ante la figura de la controversia pueda plantear ante la Corte la ilegalidad que se contempla en este acuerdo que, indebidamente, ha sido suscrito por el Ejecutivo y por sus secretarios. Pedimos que se acabe con la ilegalidad”, acusó Rementería, mientras era acompañado en la tribuna por otros integrantes de su bancada.

También PRD, PRI, MC y el Grupo Plural se sumaron a las críticas, así como a la petición de que la presidenta del Senado lleve el recurso a la Corte.

“El militarismo asesinó a Francisco I. Madero y el militarismo en México no va a asesinar los derechos humanos y no va a asesinar nuestra democracia, no va a asesinar el derecho de acceso a la información”, asentó German Martínez, coordinador del Grupo Plural.

“En esto no hay lugar a interpretaciones, en términos jurídicos el acuerdo es ilegal y políticamente el acuerdo es un retroceso que debilita los contrapesos, no solo entre los poderes, también contra la sociedad. El decretazo menoscaba la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló Claudia Anaya, senadora del PRI.

El exmorenista Germán Martínez reveló en la tribuna que la expresidenta del Senado, Mónica Fernández, acudió a la SCJN, sin informar al pleno del Senado, para controvertir una resolución del IFT.

Durante más de una hora, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el acuerdo presidencial y respondió uno a uno los cuestionamientos de los senadores.

“Con toda sinceridad, senador Germán, me extraña mucho, mucho me extraña su posición. Un poquito de congruencia del origen de donde proviene. Nosotros somos casi 80, que no estamos de acuerdo en que la presidenta pueda, de manera unilateral, presentar una controversia contra el acuerdo del presidente de la República. En la vía de la controversia constitucional, no pueden estar por encima de la decisión de la mayoría”.